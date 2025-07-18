Koyunculuk Kredisi 1.2 Milyon Liraya Yükseldi

Erzincan'da 2020 yılında başlatılan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında koyunculuk yapan vatandaşlara sağlanan kredi miktarı 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

Erzincan Valiliği ve Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, küçükbaş hayvan işletmelerinin kapasitelerini artırmayı hedefliyor. Proje sayesinde yetiştiricilerin Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden maksimum düzeyde faydalanması ve mevcut küçük aile işletmelerinin 100 başlık, karlılığı yüksek sürülere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

2020 yılında hayata geçirilen projenin geçen yılki kredi limiti 600 bin lira iken, 2025 yılında bu limit 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi. Artışla birlikte, başvuru yapan vatandaşlar sağlanan kredi desteğiyle ortalama 100 başlık bir koyun sürüsü kurabilecekler.

Proje kapsamında bugüne kadar 188 başvuru sahibi yetiştirici destekten faydalanarak, 17 bin 986 hayvan edindi. Bununla birlikte, yetiştiricilere toplam 35 milyon 115 bin 550 lira kredi imkanı sunuldu. - ERZİNCAN