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Bir kez daha terör halayı çekmek istediler, sonları diğerleri gibi oldu

Koyunların üstünden beslenen kuşlar ilginç görüntüye sahne oluyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde arazide otlayan küçükbaş hayvan sürülerinin üstüne konarak beslenen kuşların beslenme anı kameraya yansıdı.

Vatandaşların büyük bir bölümünün hayvancılık yaptığı Van'da yaklaşık yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. İlkbaharda yaylalara çıkan küçükbaş sürüleri, yaz boyu burada yaşıyor. Muradiye ilçesine bağlı Han Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinleri, hayvanlarını meraya çıkarıp karınlarını doyuruyor. Hayvanlar merada otladığı sıra sürülerin üzerine konan kuşlar, koyun ve keçilerin üstündeki parazit ve böcekleri yiyerek karnını doyuruyor. Üstüne konan kuşlardan rahatsız olmayan küçükbaş hayvanlar, kuşların daha fazla böcek yakalaması için hareketsiz durarak kolaylık sağlıyor. Özellikle sığırcık, küçük karga ve saksağanın koyunların üstündeki böcekleri yeme anı görüntülendi.