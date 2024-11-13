Kozaklı Devlet Hastanesi'nin Yolu Açıldı - Son Dakika
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Kozaklı Devlet Hastanesi'nin Yolu Açıldı

Kozaklı Devlet Hastanesi\'nin Yolu Açıldı

Kozaklı Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan yol, sıcak asfaltla hizmete sunuldu.

13.11.2024 15:48
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Kozaklı Devlet Hastanesinin yolu İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt yapılarak hizmete sunuldu. 2021 yılında temeli atılarak inşaatına başlanan Kozaklı Devlet Hastanesi tamamlandı.

21 hasta odası, 2 ameliyathane, 15 poliklinik, 6 uzman branşta poliklinik hizmeti ve 2 doğum salonu ile hizmete açılacak Kozaklı Devlet Hastanesinin yolu da İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak adına Vali Ali Fidan'ın talimatıyla hastane yolunda çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, ilk olarak hastane etrafında temizlik çalışması yaptı.

Daha sonra yol platformunu yapan ekipler, çevre düzenlemesinin ardından sıcak asfalt serimi yaparak yol çalışmasını tamamladı. 23 Ekim'de başlayan çalışma 7 Kasım'da sona erdi. Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Kozaklı Devlet Hastanesinin de önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması planlanıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozaklı Devlet Hastanesi'nin Yolu Açıldı - Son Dakika

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