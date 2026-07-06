Başkan Atlı, kırsal mahallede vatandaşlarla buluştu

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, kırsal mahallelerde düzenlediği istişare toplantılarını sürdürüyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla vatandaşlarla bir araya gelen Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı yayla sezonun başlaması ile birlikte Ergenuşağı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda Başkan Atlı, bölgenin öncelikli sorunları ve belediye hizmetlerine ilişkin talepleri dinledi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Atlı, "Ergenuşağı Mahallemizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek yörenin sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirme fırsatı bulduk. Toplantımıza eşlik eden meclis üyelerimiz Gülcan Erol ve Tarık Temur'a, muhtarlarımız Tunahan Bozdağ, İlyas Köse, Şaban Özcan ve Ercan Özdemir'e ile tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Kozan'ımızın her köşesine hizmet götürmeye, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA