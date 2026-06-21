Kozan'da Esnafın Pazar Stratejileri - Son Dakika
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Kozan'da Esnafın Pazar Stratejileri

21.06.2026 10:52
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Kozan'da esnaf, yoksullara indirimli ve ücretsiz ürün vererek alışverişe destek sağlıyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki semt pazarında yumurta satan Yaşar Sarıboğa, tanesi 7 lira olan yumurtaya vatandaşın "pahalı" dediğini ve pazarlık yaptığını anlattı. Karpuz tezgahı açan Mustafa Avcı ise karpuzları "fakirler, asgari ücretliler, memurlar ve zenginler" için sınıflandırdığını anlatarak, "Parası olmayanın da koltuğunun altına veriyoruz, götürüyor" diye konuştu.

Adana'nın Kozan ilçesi semt pazarında karpuz satan esnaf Mustafa Avcı, karpuzlarını sınıflandırma yaparak sattığını belirtti. Yoksullara karpuzu ücretsiz verdiğini anlatan Avcı; emekli, asgari ücretli, memur ve zenginler için sınıflandırma yaparak tezgahta karpuz sattığını ifade etti.

Avcı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, tezgahındaki karpuzları göstererek, şunları söyledi:

"Şu kısmı garibanlarımıza, fakirlerimize hem ikram ediyoruz hem yediriyoruz. Parası olmayanın da koltuğun altına veriyoruz götürüyor. Kısım kısım sınıflandırdık, fiyatları da normal. Asgari ücretliye de, 'Senin paran yok. Gel şuradan Allah rızası için al götür' diyoruz. Emekliye de 'Sana bu emekli parası yetmiyor, bunlardan al, evine götür, çocuklarınla ye' diyoruz, onlara da veriyoruz."

Memura gelince; memur fiyat sormuyor sıradan alıp gidiyor. Gariban da böyle bakıyor. 'Gel, sen de bakma' diyoruz koltuğuna bir tane kıstırıyoruz ve götürüyor. Akşam olduğunda millet karpuz alamadığında tezgahların altına dökülenleri poşetlere toplayıp götürüyor. Zenginler de onu görmüyor. Zengini zengin yapan fakir değil mi? Zengin ekmeğini yedirmez ama garibanın bir böreğini beş kişiyle oturup yersiniz."

"5 LİRALIK MISIRA PAZARLIK YAPIYORLAR"

Esnaf Adem Yılmaz ise mısırları 5 liradan, 10 liradan ve 6 tanesi 100 liradan sattığını ifade ederek, "Halk beleş versen bir de 'kaynat getir' diyor, işin gerçeği. Demek ki ya bütçede bir şey var ya 'pahalı' diyor. 5 liralık mısır almak istiyor, ona da 'İçi iyi değil' diyor. Pazarlıksız hiç kimse almıyor. 5 liralık mısıra '2 lira vereyim, 3 lira vereyim' diyor, biz de 'Olmaz' diyoruz. Kimisi bırakıp poşeti gidiyor. Böyle devam ediyor. Bizim burada 5 liraya sattığımız şey tarlada ya bir liradır, ya 50 kuruştur. Çiftçi her zaman bitik. Biz portakalı 3 liraya toptan veremedik mesela, herkes gördü. Çiftçinin sahibi yok çiftçinin tek sahibi Allah" diye konuştu.

"VATANDAŞ YUMURTAYA PAHALI DİYOR"

Yaşlılık maaşı alan ve pazarda esnaflık yapan Yaşar Sarıboğa ise yaşının 70'in üzerinde olduğunu söyledi. Geliri yetmediği için pazara geldiğini bildiren Sarıboğa, "Buraya geliyorum, ufak tefek harçlığımı alıyorum, idare ediyorum. Yumurta tanesi 7 lira, vatandaş pahalı diyor, 5 liraya pazarlık yapıyorlar, ben de vermiyorum. Portakal şu anda 25 lira. '20 liraya verirsen 10 kilo alacağım' diyor. Bazısına veriyorum, bazısına da vermiyorum" diye konuştu.

"SÜT ÜRÜNLERİ YİYEMEYİZ"

Emekli Mehmet Akıldı da pazarda 50 liraya bir kilo patlıcan, 2 kilo da domates aldığını söyleyerek, "Peynir, süt, yumurta yok; onları yiyemeyiz, nerede yiyeceğim? En son nenem rahmetlik köyde bir keçi vardı onlarla yayık yayarlardı, o zaman yediğimi hatırlıyorum, başka zaman değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Kozan, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Esnafın Pazar Stratejileri - Son Dakika

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