Kozan\'da İftar Programında Mahalle Sakinleri Bir Araya Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 2 bin mahalle sakini bir araya geldi.

Kozan Belediyesinin ev sahipliğinde Karacaoğlan Mahallesinde iftar programı düzenlendi. İftara Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile birlikte yaklaşık 2 bin mahalle sakini katıldı. Oruçlarını birlikte açan mahalleli dua ederken çocuklarda parkta eğlendi.

Vatandaşlarla Ramazan ayı boyunca mahallelerde kurulan iftar sofrasında bir araya geldiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Atlı, bu sayede mahalle sakinlerinin taleplerini de ilk ağızdan dinleyip hizmet yaptıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden 68 yaşındaki Meryem Algan da yapılan hizmetler için teşekkür ederek başkanın da evlatları gibi olduğunu ifade etti. - ADANA