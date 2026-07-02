Haber: Erhan ÖZMEN
(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesi İmamoğlu Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan jandarma trafik aracına aynı istikamette ilerleyen bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracında bulunan 2 personel yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralı jandarma personelleri ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Kozan'da Jandarma Aracına Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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