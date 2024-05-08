Kozan'da Lezzet Şenliği: Adana Kebabı ve Kozan Limon Dondurması Öğrencilerin Favorisi - Son Dakika
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Kozan'da Lezzet Şenliği: Adana Kebabı ve Kozan Limon Dondurması Öğrencilerin Favorisi

Kozan\'da Lezzet Şenliği: Adana Kebabı ve Kozan Limon Dondurması Öğrencilerin Favorisi

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen lezzet şenliğinde, öğrenciler Adana kebabı ve Kozan'a özgü limon dondurması ile keyifli bir gün geçirdi. Okul müdürü, etkinliğin hem bölge lezzetlerini tanıtmak hem de öğrenci veli ilişkilerini güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

08.05.2024 08:58
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen lezzet şenliğinde, Adana'nın meşhur kebabı ve Kozan'a özgü limon dondurması öğrencilerin vazgeçilmezi oldu.

İlçede Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen lezzet şenliği düzenlendi. Öğrenciler Adana ve Kozan'a özgü kebap, limon dondurması, börek çeşitleri ile lezzet dolu bir gün yaşadı.

Okul müdürü Seyban Karaköse bu yıl 3. kez lezzet şenliğine ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, öğrencilere hem bölge lezzetleri ile buluşturduklarını hem de okul, öğrenci veli iş birliği ile kaynaşma günü olduğunu kaydetti.

Velilerden Rana Arslan ise öğrencilerin okul bahçesinde yakılan mangal ile Adana lezzetlerini tattıklarını kaydederek, Adanalı öğrencilerin şanslı olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Lezzet Şenliği: Adana Kebabı ve Kozan Limon Dondurması Öğrencilerin Favorisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da Lezzet Şenliği: Adana Kebabı ve Kozan Limon Dondurması Öğrencilerin Favorisi - Son Dakika
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