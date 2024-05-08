Kozan\'da Lezzet Şenliği: Adana Kebabı ve Kozan Limon Dondurması Öğrencilerin Favorisi

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen lezzet şenliğinde, Adana'nın meşhur kebabı ve Kozan'a özgü limon dondurması öğrencilerin vazgeçilmezi oldu.

İlçede Halit Dağlı İlköğretim Okulu bahçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen lezzet şenliği düzenlendi. Öğrenciler Adana ve Kozan'a özgü kebap, limon dondurması, börek çeşitleri ile lezzet dolu bir gün yaşadı.

Okul müdürü Seyban Karaköse bu yıl 3. kez lezzet şenliğine ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, öğrencilere hem bölge lezzetleri ile buluşturduklarını hem de okul, öğrenci veli iş birliği ile kaynaşma günü olduğunu kaydetti.

Velilerden Rana Arslan ise öğrencilerin okul bahçesinde yakılan mangal ile Adana lezzetlerini tattıklarını kaydederek, Adanalı öğrencilerin şanslı olduğunu ifade etti. - ADANA