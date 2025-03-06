Kozan'da Öğrencilerle Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Kozan'da Öğrencilerle Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Kozan\'da Öğrencilerle Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikatta 1500 öğrenci 'çök-kapan-tutun' yöntemini uygulayarak deprem anında kendilerini korumayı öğrendi. Tatbikat, AKOM ve itfaiye ekipleri tarafından Gerçekleştirildi.

06.03.2025 10:56  Güncelleme: 11:01
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Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencilerle gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM), Deprem Haftası nedeniyle Kozan ilçesinde Kozan Belediyesi Arama Kurtarma (AKOM) ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Lütfiye Ali Şadi Ortaokulunda bin 500 öğrenci ile yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Öğrenciler sınıflarda "çök-kapan-tutun" ile deprem anında kendilerini korurken, senaryo gereği afette yaralanan öğrenciler CANKUR ve AKOM ekipleri tarafından tahliye edildi. Rol yapan öğrencilerin hareketleri ise gerçeğini aratmadı. Tatbikatta okul bahçesinde güvenli alanlara alınan öğrenciler tatbikatı başarıyla tamamlarken, kendilerini alkışlayarak ödüllendirdi.

Öğrencilere teşekkür eden AKOM Müdürü Ali Güven, "Deprem ilimizin ve ilçemizin gerçeği. Bununla ilgili depremi engelleyemeyiz ama eğitimlerle zararı azaltabiliriz. Önce deprem anında sağlam bir nesnenin yanında bekledik, ardından okulu hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Başımızı tutarak, merdivenlerde duvar kenarlarından gitmeyerek güvenli alanlara geçtik. Senaryo gereği itfaiye ve CANKUR ekiplerimiz yaralılarımızı kurtardı. Başarılı bir tatbikat oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Öğrencilerle Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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