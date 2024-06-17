Kozan'da Ölen Herkes Lakabıyla Anılıyor - Son Dakika
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Yerel

Kozan'da Ölen Herkes Lakabıyla Anılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan nostaljik kahvehanede, ölen herkes lakabıyla anılıyor. Kahvehanede duvarları kaplayan 800 fotoğraf ile ilçede vefat eden vatandaşların anısı yaşatılıyor. İşletmeci Nejat Karataş, kahvehanenin 'Ölüler kahvehanesi' olarak bilindiğini belirtti. Her bayram ölen vatandaşlar için dua edildiğini ve mevlit okutulduğunu söyleyen Karataş, eski Kozanlıların lakaplarıyla tanındığını ifade etti. Kahvehane sakinleri de aile geçmişlerine dayanarak lakaplarının verildiğini belirtti.

17.06.2024 09:21
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Adana'nın Kozan ilçesinde özellikle nostaljik kahvehanede ölen herkes lakabıyla anılıyor.

Kozan'ın tarihi çarşısında ilçede vefat eden vatandaşların fotoğrafları ile duvarları kaplı yaklaşık 800 fotoğrafın bulunduğu kahvehanede işletmeci Nejat Karataş kendisinin de "Kahveci Nejat" olarak tanındığını ifade etti. Karataş, kahvehanenin "Ölüler kahvehanesi" olarak bilindiğini kaydetti. Her bayram ilçede ölmüş vatandaşlar için dua ettiklerini aktaran Karataş, "Eski Kozanlıların hepsinin bir lakabı var. Balık İsmail, omzu geniş, tilki, kahveci, paçacı gibi. Şu an 800 kişiyi geçti fotoğraflarımız. Yeni kuşaklarda lakap yok ama biz ve bizim büyüklerimiz hep burada birbirlerini lakapları ile tanır. Bizler de bu geleneği sürdürüyoruz. Her bayram bir araya geliyoruz ve ölmüşlerimize dua ediyoruz mevlit okutuyoruz" dedi.

Kahvehane sakinlerinden Şuayip Sönmez kendisinin lakabının da Kozanlı Şuayip olduğunu ifade ederek, "Bizim burada herkesin bir lakabı var. Burada lakap koyarken ailenin geçmişleri baz alınır" diye konuştu.

Bülent Türküseven ise lakabının "Paça Bülent" olduğunu ifade ederek, "Benim dede mesleğim olduğu için 'Paça Bülent' derler. İlk torun olmuşum. Yiğit namı ile anılır derler ve Kozan da yiğit yatağı" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Ölen Herkes Lakabıyla Anılıyor - Son Dakika

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