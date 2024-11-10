Kozan\'da Takla Atan Minibüste 5 Yaralı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde virajda kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kozan-Tapan kara yolu Acar Yayla mevkisinde meydana geldi. Ali Can yönetimindeki 68 HU 003 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),