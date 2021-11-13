Kozbeyli köyü tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kozbeyli köyü tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ilgi odağı oldu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesine bağlı Kozbeyli Mahallesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kozbeyli, insanların doğaya dönüşe başlamasıyla da birlikte popülerliğini arttırdı.

Kozbeyli, İzmir'in Foça ilçesine bağlı bir mahalle olmasına karşın köy havasından çıkmış değil. Rumlardan kalma eski taş evler zamana ve doğa şartlarına karşı dirense de yavaş yavaş özelliğini yitirmeye başlamış durumda.

Taş evleri, eski yapıları, sakin ve huzurlu yaşamı, dibek kahvesi ile Ege Bölgesi'nde bu köyün güzelliği dilden dile dolaşıyor. Anlatılanlara göre "Günümüzden 600 yıl kadar önce kurulan köyün kurucusunun Derebeyi Kuzubeyi olduğu söylenir. Küçük bir kalede hayatını sürdüren Kuzubeyi, Yeni Foça Körfezi'nden gelen korsanlara karşı daha güvenli bir yer olması sebebi ile köyünü buraya kurmaya karar verdi. Yıllar içerisinde Kuzubeyi olarak kurulan köy Kozbeyli olarak dillerde kaldı."

Temiz havası, sessiz ve insana huzur veren sokakları günümüzde insanların tercih ettiği dinlenme ve kent yaşamından kaçış yeri ve İzmir iline yakın olması ve günümüz koşullarında ulaşımın kolay olması köy yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Köy sakinleri anlattı

Köyde kahvehane işleten Şakir Yalavaç, meşhur kahvesi ve Kozbeyli hakkında açıklama yaptı. Yalavaç, "Eskiden kahve makinesi olmadığından dolayı kahveyi dövme taşında kırarlarmış. Ben de kahveyi, geçmişi 100 yıl öncesine dayanan bu dövme taşında yapıyorum. Köyümüz epey eskidir beş yüz yılın üzerinde bir köydür, köyümüzün tarihi yapısı ve doğası güzeldir" dedi.

Köye yıllar önce gelin geldiğini söyleyen Melek Kutlu ise "Biz buranın esas köklü yerlisiyiz, ben gelin geldim beyim aslen Kozbeyli köyünden. Biz uzun zamandır yaklaşık yüz yıldır buradayız. Bağlarımız ve zeytinlerimiz var köyümüzden çok memnunuz" diye konuştu. Emekli olunca köye yerleşen Murat Kahraman ise köyü 20 sene önce gördüğünü, hayran kaldığını ve yerleşmeye karar verdiğini belirtti. Kahraman, "Bu köyü yaklaşık yirmi sene evvel gördüm, tarihi dokusuna, havasına, tabiatına hayran kaldım ve emekliliğimde Kozbeyli'de oturmayı planladım. Yaklaşık on yıl önce emekli oldum ve buraya yerleştim. Bu köyün geçmişi çok uzun yıllara gidiyor tarihi bir köy" sözlerine yer verdi.