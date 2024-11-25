KPDK, Kamu Görevlileri İçin Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

KPDK, Kamu Görevlileri İçin Çözüm Bekliyor

Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan, KPDK'nın kamu görevlileri sorunlarına çözümde daha aktif olmasını istedi.

25.11.2024 15:02
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 26 Kasım günü toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Kamu görevlileri birçok sorunla boğuşuyor. Sorunlarına çözüm arıyor, verilen sözlerin tutulmasını bekliyor" dedi.

Yılda iki kez toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun ikinci toplantısı, 26 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünde toplu sözleşme dışındaki en önemli platformun Kamu Personeli Danışma Kurulu olduğunu belirtti. Yazgan, "Kamu görevlileri birçok sorunla boğuşuyor. Sorunlarına çözüm arıyor, verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın da çalışanların sorunlarının çözümünden yana olan bakış açısını biliyoruz. Sorunların çözümü bütün kamu görevlilerinin beklentisidir" ifadelerini kullandı.

"3600 ek gösterge hayata geçmeli"

3600 ek göstergenin sözü verilen ve hayata geçmesi beklenen en önemli taleplerinden birisi olduğunu dile getiren Yazgan, "Birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi sözü, devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanımız tarafından sözü verilen bir konudur. Bürokrasinin de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözünü yerine getirmek için çalışmasını ve gerekli adımları atmasını istiyoruz. Biz her zaman taleplerimizin takipçisi olacak ve hayata geçene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Kamu görevlilerinin kazanımlarının israf olmadığının altını çizdik"

Tasarruf tedbirlerinin alındığı dönemde bir dizi eylem kararı aldıklarını ve Bolu'dan Ankara'ya yürüdüklerini hatırlatan Yazgan, "Tasarrufun israftan olacağını söyledik. Kamu görevlilerinin kazanımlarının israf olmadığının altını çizdik. Bu kazanımların korunması ve sözlerin tutulması için mücadele edeceğimizi ifade ettik. Servis hizmetinin geri verilmesini bu anlamda önemsiyoruz. Sıra 3600 ek gösterge dahil sözü verilen diğer taleplerimizde" şeklinde konuştu.

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ihmal edilmemeli"

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının birçok bakanlık ve kurumda yıllardır gerçekleşmediğini, bu konuda somut bir adım atılmasını da istediklerini belirten Yazgan, "Kurum İdari Kurul toplantılarına taşıyoruz, yapılacağı söyleniyor, ancak çoğu kurumda bir adım atılmıyor. Bu konunun da takipçisi olacağız" diye konuştu.

"2025 bütçesi çalışanın yüzünü güldürmeli"

2025 yılı bütçesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Yazgan, "Bütçe çalışanı ve üreteni desteklemelidir. Alın terinin hakkını vermelidir. Bürokrasinin hesap tutturma kaygısına çalışanlar kurban edilmemelidir. Çalışanlar ve emeklilerimiz büyüyen ve gelişen Türkiye'nin kalkınmasından kendilerine düşen payı almalıdır" talebinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KPDK, Kamu Görevlileri İçin Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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