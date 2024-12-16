KPSS İçin Altın Kurallar Semineri - Son Dakika
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KPSS İçin Altın Kurallar Semineri

KPSS İçin Altın Kurallar Semineri

BŞEÜ, KPSS başarısı için önemli bilgiler veren bir seminer düzenledi. Öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

16.12.2024 11:51
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 'Kamu Sektöründe Kariyer: KPSS Başarısı için Altın Kurallar' semineri düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, KPSS sınav türleri, hangi fakültelerin öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlara katılabileceği gibi önemli detaylar ele alındı. Ayrıca kaymakamlık, hakimlik ve bankacılık sınavları gibi farklı sektörlere yönelik kariyer imkanlarına dair bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte, KPSS-A grubu test ortalamaları ve başarıyı artıracak önemli ipuçları öne çıkarıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam etti. Program, Kariyer Merkezi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından Öğretim Görevlisi Emir Kudubeş'e teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KPSS İçin Altın Kurallar Semineri - Son Dakika

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