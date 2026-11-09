Krakow'da saldırıda ölen 9 kişi için sessiz yürüyüşe binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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Krakow'da saldırıda ölen 9 kişi için sessiz yürüyüşe binlerce kişi katıldı

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Krakow'da geçen cumartesi düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 9 kişi için sessiz yürüyüş yapıldı. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Başbakan Donald Tusk da binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte yer aldı, saldırıda 15 kişi yaralandı.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Polonya'nın güneyindeki Krakow kent merkezinde geçtiğimiz cumartesi günü Polonyalı saldırgan Michal Oksinski tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Krakow'da "sessiz yürüyüş" düzenlendi. Yürüyüşe Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başbakan Donald Tusk ve binlerce vatandaş katıldı. Yerel saatle 20.00'de başlayan yürüyüşte saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunularak, saldırının gerçekleştiği noktalara çiçekler ve mumlar bırakıldı.

Krakow Başpiskoposu Kardinal Grzegorz Rys tarafından dini ayin gerçekleştirilen sessiz yürüyüşte, hayatlarını kaybedenlerin yakınları ve yaralıların yakınları ile dayanışma mesajları verildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

Saldırı potansiyeli olduğu gerekçesiyle 6 kişiye gözaltı

Polonya polisi ise internetteki faaliyetlerinin potansiyel tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle bugün ülke çapında 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 15 ile 36 arasında değişen kişilerden 1'inin Ukrayna vatandaşı, diğerlerinin ise Polonya vatandaşı olduğu bildirildi.

Polonya İdare ve İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Karolina Galecka, güvenlik güçlerinin Krakow'daki saldırı sonrası bu tip eylemlerin muhtemel taklitçilerine karşı oldukça duyarlı olduğunu söyledi. Galecka, "Polis tarafından doğrulanan paylaşımların içerikleri Krakow'daki saldırıyı yücelten türden. Bu tip içerikler endişe uyandırmakta, bu kişiler saldırgan Michal Oksinski'nin eylemini taklit edebilecek kişiler olabilir" dedi.

Saldırganın aile fertleri dahil hayatını kaybeden 9 kişinin otopsisi bugün gerçekleştirildi. Saldırganın otopsinin ise yarın yapılacağı bildirildi. 2'si polis, 5'i yabancı turist olmak üzere 15 yaralının tedavisi ise Krakow'daki 6 hastanede sürüyor.

Kaynak: İHA
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