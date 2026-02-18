Polonya\'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak

Polonya'nın Krakow kenti, güvercin nüfusundaki aşırı artışı engellemek ve sağlıklarını iyileştirmek amacıyla pilot bir doğum kontrol programı başlattı. Program çerçevesinde özel yemliklere doğum kontrol ilacı eklenerek güvercinlerin beslenmesi sağlanacak.

GÜVERCİNLERE DOĞUM KONTROL KARARI

Polonya'nın güvercinleriyle ünlü turistik Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak. Krakow Belediyesi, Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı.

"AMAÇ GÜVERCİNLERİN GENEL DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK"

Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcü Sabina Janeczko, yaptığı açıklamada, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi.

"YEMLİKLERE DOĞUM KONTROL İLACI KONULACAK"

Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi. "Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak" ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran, ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.