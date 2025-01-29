Kreş Öğrencileri Sokak Hayvanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Kreş Öğrencileri Sokak Hayvanlarıyla Buluştu

Kreş Öğrencileri Sokak Hayvanlarıyla Buluştu

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreş öğrencileri, sokak hayvanlarıyla tanışmak ve hayvan sevgisini öğrenmek üzere Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlik sayesinde çocuklara hayvan psikolojisi ve bakım süreçleri hakkında bilgi verilerek, hayvanlara karşı daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

29.01.2025 14:26  Güncelleme: 14:28
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Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreş öğrencileri, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla buluştu.

Eskişehir'de bulunan kreşler ile Odunpazarı'na bağlı kreşlerin öğrencileri farklı zamanlarda Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sokak hayvanlarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında yetkililer, öğrencilere hayvan psikolojisi, davranışları ve bakımları hakkında bilgi verdi. Çocuklar, hayvan sevgisini ve onlara nasıl doğru şekilde yaklaşılması gerektiğini öğrenirken, sevimli dostlarla vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşadı.

Yetkililerden 'Satın alma sahiplen' çağrısı

Hayvanların doğal yaşam haklarına saygı duyulması, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi konuların bu tür eğitimlerle çocuklara erken yaşta aktarıldığına dikkat çeken yetkililer, etkinlik sayesinde hem miniklerin hayvanlara olan duyarlılığı artırıldığını hem de sokak hayvanlarına karşı daha bilinçli bireyler yetiştirilmesi konusunda bir adım atıldığını vurguladı. Sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, miniklere ve ailelerine 'Satın alma sahiplen' çağrısı yaptı. Yetkililer, toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Sahiplenilen hayvanların aşılarını ömür boyu belediye yapacak

Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan ve yardıma ihtiyacı olan, rehabilite edilmesi gereken kedi ile köpekler için Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaşılabileceğini kaydeden yetkililer, merkezde bulunan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşların "Sen de Sahiplen" isimli sosyal medya adresini takip edebileceklerini aktardı. Yetkililer, Sen de Sahiplen isimli internet sayfası aracılığıyla sahiplenilen hayvanların aşılarının ömür boyu Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılacağına dikkat çekti. Öğrenciler ise hayvanlarla vakit geçirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek kendilerine bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kreş Öğrencileri Sokak Hayvanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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