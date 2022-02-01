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Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni - Son Dakika

Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni

01.02.2022 10:10
Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni

Malatya'da, kronik rahatsızlığı bulunan memurlara bir gün kar izni verildi.

Malatya'da, kronik rahatsızlığı bulunan memurlara bir gün kar izni verildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (Kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 Şubat 2022 Salı günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

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Malatya, Kanser, Memur, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kronik rahatsızlığı bulunan memurlara kar izni - Son Dakika
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