 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KSBÜ'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı - Son Dakika
Üye Girişi

KSBÜ'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Unutkan'ın editörlüğünü yaptığı 'Sağlık Birimlerinde Terapötik İletişim' başlıklı kitap yayınlandı. Kitap, sağlık profesyonellerinin ve öğrencilerin terapötik iletişim becerilerini geliştirmeleri için rehber olacak.

26.12.2023 - 15:05,  Güncelleme: 15:07
Abone Ol

KSBÜ'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı

KÜTAHYA - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Unutkan'ın editörlüğünü yaptığı "Sağlık Birimlerinde Terapötik İletişim" başlıklı kitap yayınlandı.

Kitapla ilgili lansman, KSBÜ Germiyan Yerleşkesinde gerçekleşti. SBF Dekanı Prof. Dr. Güçlü, "Bu kitap, sağlık profesyonellerinin ve geleceğin sağlık çalışanları olan öğrencilerin hasta/danışanlarına bütüncül bakış açısı ile yaklaşarak terapötik iletişim becerilerini geliştirmeleri için rehber olacaktır" dedi.

"Gülümsemek çok önemli bir yere sahiptir"

Prof. Dr. Sultan Güçlü, konuşmasına şöyle devam etti: "Kitabımıza katkı sağlayan editörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, öğrencilerimiz, yazarlarımız ve tüm emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Terapötik İletişim hasta ya da danışanın duygu düşüncelerini ifade etmesine teşvik eden, kabul, güven ve sevgiye dayalı bir yardım ilişkisidir. Bu yardım ilişkisinde gülümsemek çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü gülümsemek iyileşme sürecini hızlandırır. Gülümsediğimizde daha çabuk öğreniriz ve hayata daha güzel bakarız. Aynı zamanda hastaların psikolojik destek sürecinde de iyileşme gösterdikleri çalışmalarla kaydedilmiştir. Can Yücel'in de bahsettiği gibi gülümsemek daha güzel bir görüntüye kavuşmanın da bedava yoludur. Hayatta ne olursa olsun hangi güçlükle karşılaşırsak karşılaşalım, gülümsemeyi unutmayalım."

Gerçekleşen lansmana akademik ve idari personel, öğrenciler ile kitapseverler katıldı.

KSBÜ\'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kütahya, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KSBÜ'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:49
Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:49 Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:17:03. #1.12#
SON DAKİKA: KSBÜ'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement