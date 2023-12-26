KSBÜ'lü öğretim üyelerinden sağlık iletişimine önemli katkı

KÜTAHYA - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Kütahya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ayşegül Unutkan'ın editörlüğünü yaptığı "Sağlık Birimlerinde Terapötik İletişim" başlıklı kitap yayınlandı.

Kitapla ilgili lansman, KSBÜ Germiyan Yerleşkesinde gerçekleşti. SBF Dekanı Prof. Dr. Güçlü, "Bu kitap, sağlık profesyonellerinin ve geleceğin sağlık çalışanları olan öğrencilerin hasta/danışanlarına bütüncül bakış açısı ile yaklaşarak terapötik iletişim becerilerini geliştirmeleri için rehber olacaktır" dedi.

"Gülümsemek çok önemli bir yere sahiptir"

Prof. Dr. Sultan Güçlü, konuşmasına şöyle devam etti: "Kitabımıza katkı sağlayan editörümüz Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, öğrencilerimiz, yazarlarımız ve tüm emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Terapötik İletişim hasta ya da danışanın duygu düşüncelerini ifade etmesine teşvik eden, kabul, güven ve sevgiye dayalı bir yardım ilişkisidir. Bu yardım ilişkisinde gülümsemek çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü gülümsemek iyileşme sürecini hızlandırır. Gülümsediğimizde daha çabuk öğreniriz ve hayata daha güzel bakarız. Aynı zamanda hastaların psikolojik destek sürecinde de iyileşme gösterdikleri çalışmalarla kaydedilmiştir. Can Yücel'in de bahsettiği gibi gülümsemek daha güzel bir görüntüye kavuşmanın da bedava yoludur. Hayatta ne olursa olsun hangi güçlükle karşılaşırsak karşılaşalım, gülümsemeyi unutmayalım."

Gerçekleşen lansmana akademik ve idari personel, öğrenciler ile kitapseverler katıldı.