KTB\'den Üyelere Gıda Güvenliği Eğitimi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), üyelerinin kurumsal gelişimine katkı sunmak ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), üyelerinin kurumsal gelişimine katkı sunmak için eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, "FSSC 22000 V6 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi" Kayseri Ticaret Borsası Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren üyeler ile sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, FSSC 22000 V6 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin güncel gereklilikleri, uygulama süreçleri ve uluslararası standartlara uyum konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan katılımcılar Kayseri Ticaret Borsası'nın bu tür eğitim programlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, "Kayseri Ticaret Borsası olarak üyelerimizin gelişimine yatırım yapmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Türk Standardları Enstitüsü (TSE) eğitim ve belgelendirme programlarıyla, normal şartlarda ücret karşılığında alınan bu hizmeti üyelerimize tamamen ücretsiz sunuyor, tüm maliyetini Borsa olarak karşılıyoruz. Bugüne kadar 500'ün üzerinde üyenin TSE standartlarına uygun şekilde sertifikalandırıldığını ifade eden Bağlamış, "Bu çalışmalarla hem işletmelerimizin kurumsal yapısını güçlendirdik hem de kalite kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladık. Çünkü biliyoruz ki güçlü ticaret; eğitimle, kaliteyle ve standartlarla büyür. Kayseri Ticaret Borsası olarak üyelerimizin yanında olmaya, üretime ve ticarete değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Borsası, düzenlediği eğitim ve belgelendirme programlarıyla üyelerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumunu desteklemeyi, işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor. - KAYSERİ