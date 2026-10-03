KTO organ seçiminde 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı - Son Dakika
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KTO organ seçiminde 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı

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KTO organ seçiminde 61 komitenin 60\'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı
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Kayseri Ticaret Odası'nın organ seçimleri tamamlandı; kesin olmayan sonuçlara göre 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy, 1'ini ise diğer başkan adayı Ali Alkan kazandı. Seçim sonrası Gülsoy, sonucun Kayseri ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) organ seçimleri tamamlanırken kesin olmayan sonuçlara göre 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde mevcut Başkan Ömer Gülsoy ile başkan adayı Ali Alkan arasında yapılan seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre seçime gidilen 61 komitenin 60'ında Ömer Gülsoy galip çıkarken, diğer başkan adayı Ali Alkan ise 1 komitede başarı sağladı. Seçimlerin Kayseri ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Güzel bir günde, güzel bir atmosfer içerisinde iş dünyamızın temsilcilerinin katılımıyla, nezaket içerisinde Kayseri'mize yakışır güzel bir seçim geçirdik. Kayseri Ticaret Odası'nın 61 komitesinde, komitede çalışacak arkadaşların seçimi gerçekleşmiş oldu. Katılan, oy kullanan üyelerimize, gelemeyen üyelerimize, gıyabımızda dua eden bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Sonuç olarak da 61 komitenin 60'ını aldık, 1 komitemiz de dışarıda. Ama hiçbir zaman ayrıştırmak değil, onlar da bizim üyelerimiz, bağrımıza basacağımız arkadaşlar. Komitede çalışan, kazanan arkadaşların hepsini tebrik ediyorum. Kayseri'mize, ticaret odamıza, üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: KTO organ seçiminde 61 komitenin 60'ını mevcut Başkan Ömer Gülsoy kazandı - Son Dakika
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