Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Felaketi - Son Dakika
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Yerel

Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Felaketi

Küba'da elektrik kesintileri sürerken, Oscar Fırtınası 6 can aldı ve ciddi hasara yol açtı.

22.10.2024 11:11
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Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı vuran Oscar Tropik Fırtınası'nda ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Pazar günü akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası, ülkede fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu. Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, fırtına nedeniyle Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıpları olduğunu açıkladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Ne yazık ki ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti" dedi. Diaz-Canel, tropik fırtına Oscar'ın ülkeyi terk etmesine rağmen Guantanamo kentinde fırtına nedeniyle ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Havana'ya günler sonra elektrik verildi

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde ilk olarak 18 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kaldı. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı. Elektrik kesintisi nedeniyle Havana'da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etti. Kentin elektrik şirketinden yapılan açıklamada, günlerce karanlığa gömülen Havana'nın yüzde 90'ına elektriğin dün akşam saatleri itibarıyla verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Havana'nın yanı sıra çevre bölgelerde hala elektrik verilmeyen noktalar olduğunu bildirdi. - HAVANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Felaketi - Son Dakika

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