Efeler Müftülüğü 4-6 Yaş Külliye Kur\'an Kursu Öğrencisi Bağış Yaptı

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Efeler Müftülüğü 4-6 Yaş Külliye Kur'an Kursu öğrencisi Alparslan Can kumbarasında biriktirdiği parayı inşaatı devam eden Aydın İl Müftülüğü Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursuna bağışladı.

Efeler Müftülüğü Külliye Kur'an Kursu öğrencisi Alparslan Can yaklaşık 1 yıldır kumbarasındaki birikimiyle Aydın İl Müftülüğü tarafından yürütülen Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nun inşaatına destek olmak amacıyla bağışta bulundu. Küçük yaşta olmasına rağmen hayırseverlik duygularını pekiştiren Alparslan, biriktirdiği parayı eğitim ve maneviyat alanında hizmet veren kurumların desteklenmesi için kullanarak örnek bir davranış sergiledi. Alparslan'ın anlamlı hareketi, müftülük yetkilileri tarafından takdirle karşılandı.

İl Müftüsü Hasan Güneş, küçük yaşta büyüklerine örnek evlatlarımız var elhamdülillah, Rabbim kendi minik yüreği kocaman bu yavrularımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Belki de ileriki yıllarda sınıfında Kur'an-ı Kerim okuyacağı, kütüphanesinde kitaplar ile dost olacağı, arkadaşları ile bahçesinde oyunlar oynayacağı kursun inşaatına katkıda bulunuyor" dedi.

Kurs inşaatının devam ettiğini kaydeden Güneş, "Allah katkıda bulunan ve destek verenlerden ebeden razı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN