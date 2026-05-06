Küçük Çocuktan Taziye Evi İçin Anlamlı Bağış

06.05.2026 03:22
Akyaka'da küçük bir çocuğun taziye evi için bağışta bulunması ve iş insanının desteği dikkat çekti.

Akyaka'da köyde yapımı planlanan taziye evi için başlatılan destek kampanyası, hem küçük yaştaki bir çocuğun anlamlı katkısı hem de iş dünyasından gelen destekle dikkat çekti.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde, köy muhtarı Onur Budak'ın kızı Asya Budak, taziye evine katkıda bulunmak amacıyla kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı. Küçük yaşına rağmen sergilediği bu duyarlılık, köy halkı tarafından takdirle karşılandı. Asya'nın bu anlamlı davranışı, köyde yardımlaşma ruhunu güçlendirirken, projeye destek vermek isteyen diğer vatandaşlara da ilham kaynağı oldu.

Taziye evi projesine bir önemli destek de iş insanı Uğur Boy'dan geldi. Muhtar Onur Budak'ın öncülüğünde başlatılan projeye daha önce destek sözü veren Boy, sözünü yerine getirerek taziye evinin temel ihtiyaçlarını üstlendi. Yapılacak katkılar arasında elektrik ve su tesisatının kurulması, lavabo yapımı, yapının tamamının fayansla kaplanması ve oturma alanlarının düzenlenmesi bulunuyor. Uğur Boy ayrıca ihtiyaç duyulan her aşamada destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Muhtar Onur Budak ise sağlanan katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Uğur Boy olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür etti. Taziye evinin en kısa sürede tamamlanabilmesi için hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunan Budak, köydeki birlik ve beraberlik ruhunun bu tür projelerle daha da güçlendiğini ifade etti.

Küçükdurduran köyünde yaşanan bu örnek dayanışma, toplumda yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en güzel yansımalarından biri olarak gösteriliyor. - KARS

Kaynak: İHA

