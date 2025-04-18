Küçükbaş Hayvan Besicisi Zorlu Koşullardan Şikayetçi

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mehmet Düzgün, kurbanlık fiyatlarının bu yıl geçen seneki fiyatın iki katına çıkması gerektiğini belirterek, "Bu sene en az 400- 450 lira olması lazım canlı kilosunun. Emeğinin, yeminin, ilaç masraflarının, yem masraflarının çıkması için, çoban emeğinin çıkması için ama çıkmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mehmet Düzgün, geçen yıl üreticilerin kar edemediğini, artan maliyetlerden dolayı geçen seneki canlı hayvanın kilo fiyatının bu yıl iki katına çıkması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yıllardır çocukluğumuzdan beri hayvan besiciliği ve hayvan üretimi ile uğraşıyoruz. Buna rağmen hiçbir menzile doğru düzgün ulaşamadık. Çok rezil hayatlar yaşıyoruz. Emeğimizin karşılığını kesinlikle alamıyoruz. İlaçlar pahalı, yem pahalı, saman pahalı. Hayvan otlatacak yerler bulamıyoruz. Mera sıkıntılarımız var, yayla sıkıntılarımız var. Büyük sıkıntı çekmekteyiz ama bu şekilde devam ederse bunu da bırakacağız. Bütün ürettiğimiz hayvanları kesime göndermek zorunda kalacağız. Maliyetini kurtaramadığı görülüyor. Kilo hesabı çok düşük, kesim de çok düşük.

Geçen sene kurbanlığın kilosu belediyelerin koyduğu fiyat 240- 250 lira bandındaydı. Ama ne yazık ki o fiyata üreticimiz besicimiz kurbanlıklarını satamadı. 200-220 lira bandında sattılar ondan da zarar ettiler para kazanamadılar. Bu sene en az 400- 450 lira olması lazım canlı kilosu. Emeğinin, yeminin, ilaç masraflarının, yem masraflarının çıkması için, çoban emeğinin çıkması için ama çıkmıyor. Biz zarar ediyoruz, ne bir sigortamız var, ne bir doğru düzgün desteğimiz veriliyor yeteri kadar, ne bir yer bulabiliyoruz, ne de bize sahip çıkan var. Hiçbir emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

"Önümüzdeki yıllara kalırsa kurbanlık da bulamayız"

Sayın tarım bakanımızın da bu işe bir an önce el atmasını istiyoruz. Dışarıdan hayvan geliyor içerideki üreticinin hayvan elinde kalmış. Adam elindeki hayvanları kestiremiyor, elinden çıkarıp tekrar yenisine başlayamıyor, üretemiyor. Büyük bir sıkıntı içerisinde küçükbaş hayvancılığı sektörü. Buna bir çare çözüm bulunmasını istiyoruz, devlet büyüklerimizden. Besicilerimizin elinde hayvanlar kaldı hep, yani sıkıntı büyük. Diğer önümüzdeki yıllara kalırsa kurbanlık da bulamayız çünkü besiciler geçen sene zarar ettiler bu sene de zarar ederlerse üreticiler besiciler bu hayvancılığı bırakacaklar. Ben bile bırakacağım, dayanamaz olduk, emeğimizin karşılığını alamıyoruz."