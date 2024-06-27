Küçükçekmece Belediyesi Gençleri Stratejik Plan Hazırlığına Dahil Etti

Yerel

Küçükçekmece Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nın hazırlanması aşamasında gençleri de sürece dahil etmek amacıyla 'Gençlik Çalıştayı' düzenledi. Çalıştayın açılış konuşmasında şeffaf ve katılımcı yönetime vurgu yapan Küçükçekmece Belediye Bakanı Kemal Çebi, kentin geleceği için atılacak adımların sadece belediye yönetiminin kararıyla değil, halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Çalıştayı'nda, 18-30 yaş arası lise ve üniversite öğrencileri projelerini ileterek, talep ve şikayetlerini dile getirdi. Belediye Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başkan yardımcıları, birim müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çalıştayda; kurumsal gelişim, çevre yönetimi, afet yönetimi, mekansal gelişim, kültür hizmetleri, sosyal destek hizmetleri, ilçe toplum düzeni gibi 7 konu başlığı altında gençler görüş ve önerilerini sıraladı.

"Toplumun her kesiminden talep almak ve değerlendirmekle yükümlüyüz"

Gençlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Kemal Çebi, "5 yıllık strateji planının hazırlanmasında ve kentin yönetiminde gençlerin, muhtarların, kanaat önderlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin etkili olacağını düşünüyorum. Bu süreçte tüm halkımızın fikrine ihtiyacımız var. Birinci hedefimiz; harcanan paranın vatandaşa ait olduğunun bilincinde olarak onu harcarken de kaynakların doğru kullanılması ve israf edilmemesi gerektiğidir. Sizin önerilerinizi, desteklerinizi almak için buradayız. Sadece sizden değil toplumun her kesiminden talep almak ve değerlendirmekle yükümlüyüz. Yerel yönetimlerin görevi; vatandaşın yaşam alanında her türlü imkanı sunabilmek ve bunları sunarken de sosyal belediyecilikten uzaklaşmamak ve herkese eşit şekilde hizmet verebilmektir" dedi.

Çalıştay ardından gençlik anketi değerlendirildi

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından çalıştay öncesinde öğrencilere özel bir anket uygulandı. Yapılan anketin sonuçlarına göre gençler tarafından, en başarılı 5 hizmet olarak; sosyal tesis hizmetleri, kütüphane hizmetleri, kültür ve sanat etkinlikleri, çevre ve yeşil alan hizmetleri ve gençlik festivalleri seçildi. En çok talep edilen 5 hizmet ise; istihdam hizmetleri, spor faaliyetleri, kütüphane hizmetleri, çevre ve yeşil alan hizmetleri ve kültür ve sanat faaliyetleri olarak belirlendi. Ayrıca çalıştay sırasında gerçekleştirilen gençlik anketi ile çalıştayın değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması hedeflendi. Çalıştay sonunda ise İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri Başkan Kemal Çebi'ye plaket ve çiçek takdiminde bulundu. - İSTANBUL