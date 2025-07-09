Küçükçekmece Belediyesi'nden Aşure İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Küçükçekmece Belediyesi'nden Aşure İkramı

Küçükçekmece Belediyesi\'nden Aşure İkramı
09.07.2025 11:16  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye Başkanı Kemal Çebi, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak aşurenin öneminden bahsetti. Aşure ikramları ilçenin farklı noktalarında bir hafta boyunca sürecek.

Küçükçekmece Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla binlerce vatandaşa aşure ikram etti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara bolluk ve bereketin sembolü olan aşure ikram edildi. Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ilki gerçekleştirilen aşure ikramında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çebi vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ederken, "Aşure birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Muharrem ayının maneviyatını komşularımızla paylaşıyoruz. Bu ayda yapılan ibadetlerin, Yas-ı Matem orucuna niyet eden canlarımızın oruçlarının ve lokmalarının Hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Aşure standına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

İlçenin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikram edilecek

Küçükçekmece Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan aşureler yaklaşık bir hafta boyunca; Arenapark AVM önü, Sefaköy metrobüs durağı, Fatih Mahallesi Pazar Alanı, Halkalı Marmaray önü ve Söğütlüçeşme Meydanı gibi ilçenin farklı noktalarında saat 18: 00 ile 20: 00 arasında vatandaşlara ikram edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem Ayı, Küçükçekmece, Kemal Çebi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi'nden Aşure İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi'nden Aşure İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.