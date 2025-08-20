Küçükçekmece Belediyesi'nden Ücretsiz Organizasyon Desteği - Son Dakika
Küçükçekmece Belediyesi'nden Ücretsiz Organizasyon Desteği

Küçükçekmece Belediyesi'nden Ücretsiz Organizasyon Desteği
20.08.2025 10:42  Güncelleme: 10:46
Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla taziye evleri ve çok amaçlı salonlarıyla vatandaşların özel günlerinde yanlarında oluyor. Geçtiğimiz yıl 600'ün üzerinde organizasyona ev sahipliği yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. İlçede geçtiğimiz yıl hizmete açılan Taziye evleri ve Çok Amaçlı Salonlar, kısa sürede vatandaşların büyük ilgisiyle yüzlerce organizasyona ücretsiz ev sahipliği yaptı.

Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Mahallelerinde hizmet veren Taziye evleri ile Kemal Paşa Semt Konağı'nda vatandaşlar nişandan sünnete, kına gecesinden doğum gününe ve mevlide pek çok organizasyonu ücretsiz bir şekilde gerçekleştirme imkanı buluyor. Taziye evleri ve Çok Amaçlı Salonlarda son bir yılda 600'e yakın organizasyona ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi, 2019 yılından bu yana ise Kemal Paşa Semt Konağı'nda, 10 bine yakın organizasyonu vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirdi.

Kemal Çebi: 'Sosyal belediyecilik ve dayanışma kültürüyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ilçede dayanışma kültürüyle faaliyetlerine devam ettiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mutlu ve zor günlerinde yanlarında olmak, onların yaşamına dokunmak bizim için çok kıymetli. Bu hizmetimizle Küçükçekmeceli vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyor, komşuluk ruhunu güçlendiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Taziye evi ve Çok Amaçlı Salonları hafta içi kutlama programları için kullanabiliyor. Aynı merkezler, hafta sonu ise yalnızca taziye kabulü için hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili 444 4 360'ı arayarak, ayrıntılı bilgi edinebilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi'nden Ücretsiz Organizasyon Desteği

Sizin düşünceleriniz neler ?

Küçükçekmece Belediyesi'nden Ücretsiz Organizasyon Desteği
