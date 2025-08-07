Küçükçekmece Belediyesi\'nden Yenidoğan Bebek Seti Desteği

Küçükçekmece Belediyesi, 'Yenidoğan Bebek Seti' ile bebek sahibi olan ailelerin yüzünü güldürüyor. Şubat ayından bu yana başvuruda bulunan ailelere 726 adet yenidoğan bebek seti ücretsiz olarak dağıtıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, 'Yenidoğan Bebek Seti' ile bebek sahibi olan ailelerine hediye dağıtıyor. Şubat ayından bu yana başvuruda bulunan ailelere 726 adet yenidoğan bebek seti ücretsiz olarak dağıtıldı. Proje kapsamında; TC kimlik belgesi alınmış, 0-3 ay aralığındaki bebeklere Yenidoğan Bebek Bezi Seti hediye ediliyor. Setin içerisinde; bebek bezi, ıslak mendil, biberon, tırnak makası, zıbın seti, emzik ve ateş ölçer gibi bebeklerin ihtiyaç duyduğu temel malzemeler bulunuyor.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla projelerini sürdürdüklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece'de hayata yeni merhaba diyen evlatlarımızın daha ilk anlarından itibaren ve hayatları boyunca yanındayız. Yenidoğan bebek seti ile ebeveynlere hem destek oluyoruz hem de sevinçlerine ortak oluyoruz. Anne, baba olan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyor, çocuklarını sağlıkla ve huzurla büyütmelerini diliyorum" dedi.

0-3 aylık bebeği olan herkes başvurabiliyor

Yenidoğan bebek setine, sosyal inceleme olmaksızın Küçükçekmece'de ikamet eden herkes başvurabiliyor. Vatandaşlar başvurularını 444 4 360 numaralı Küçükçekmece Belediyesi çağrı merkezinden gerçekleştirebilir. Başvuru sonrası yenidoğan bebek seti personel tarafından ailelerin ikamet adreslerine teslim ediliyor. - İSTANBUL