Küçükçekmece Belediyesi\'ne Altın Karınca Ödülü

Yerel

Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ve kültür sanat alanlarında hayata geçirdiği "Bi'Mola Engelsiz Yaşam Merkezi" ve "Küçükçekmece'nin Tarih, Doğa, Kültür ve Edebiyat Envanteri Kitapları" projeleri, Altın Karınca ile taçlandı.

Şehirlerde fark oluşturan ve toplumsal fayda sağlayan projelerin ödüllendirildiği 10. Altın Karınca ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende, Akıllı Şehir Uygulamaları, Afet Yönetimi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık kategorilerinde 55 proje ekibi ödüllendirildi.

Marmara Bölgesindeki belediyelerin yenilik ve faydacı projelerinin yarıştığı Altın Karınca'da bu yıl Küçükçekmece Belediyesi de çifte başarıya imza atarak, sosyal hizmetler ve kültür ve sanat alanlarında iki ödüle birden layık görüldü. Ödül törenine Küçükçekmece Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici proje ekipleriyle birlikte katılarak, ödülü MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı. - İSTANBUL