Küçükçekmece'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kros Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kros Yarışması Düzenlendi

Küçükçekmece\'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kros Yarışması Düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen okullar arası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kros yarışması Küçükçekmece Gölü kenarında gerçekleşti. 191 sporcu, 6 farklı kategoride ter dökerek dereceye girmek için yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

16.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Küçükçekmece'de okullar arası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kros yarışması düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullar arası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kros yarışması düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Küçükçekmece Gölü kenarında düzenlenen yarışmada, 191 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Koşu; Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere 6 kategoride gerçekleşti. Yarışma sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya takdim edildi.

Dereceye girenler ise şöyle;

Küçük Kızlar

1. Jinda Efsun Gökdemir - Söğütlüçeşme Ortaokulu,

2. Rojbin Kurt - Yunus Emre Ortaokulu,

3.Nisa Kerimoğlu - TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu

Küçük Erkekler,

1. Siraç Sevinç - Söğütlüçeşme Ortaokulu,

2.Buğra Çelik - Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu,

3.Talha Bekçi - Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

Yıldız Kızlar

1.Toprak Güneri - Söğütlüçeşme Ortaokulu,

2.HiraNur Toy - Söğütlüçeşme Ortaokulu,

3. Elif Şen - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1.Ahmet Abdullah - Söğütlüçeşme Ortaokulu,

2.Abdül Cabbar Abdullah - Söğütlüçeşme Ortaokulu,

3.Aras Özen - Melikşah Ortaokulu

Genç Kızlar

1. Tuğba Duran - Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

2.Ecrin Karaoğlan - Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

3.Esmanur Teke - Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

1.Emirhan Sönmez - TOKİ Atakent Spor Lisesi,

2. Utku Öztürk - TOKİ Atakent Spor Lisesi,

3.Yiğit Önata - Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kros Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kros Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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