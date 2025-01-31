Küçükçekmece'de Okullara Dezenfeksiyon Çalışması - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Okullara Dezenfeksiyon Çalışması

Küçükçekmece\'de Okullara Dezenfeksiyon Çalışması

Küçükçekmece Belediyesi, sömestr tatili boyunca ilçedeki okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaparak eğitim yuvalarını ikinci dönem için hazır hale getirdi. Başkan Kemal Çebi, çocuklar için daha sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

31.01.2025 10:27  Güncelleme: 10:40
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Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sömestr tatili boyunca ilçede bulunan okullarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek, eğitim yuvalarını ikinci döneme hazır hale getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, özellikle kış aylarında ortaya çıkan ve gündemdeki yerini koruyan salgın hastalıklara sebep olan virüsler ve bakterilerden korunmanın yanı sıra öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Okullarda sınıflardan koridorlara ve ortak kullanım alanlarına kadar pek çok noktada, titizlikle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. Küçükçekmece Belediyesi okul yönetimlerinden ve velilerden gelen talepler ve ihtiyaç doğrultusunda okul bahçesi temizliği, duvar boyama ve konteyner bakımı da gerçekleştiriyor.

"Eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz"

Çocuklar için daha sağlıklı bir eğitim öğretim atmosferi oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yeni dönemde de eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin tüm öğrencilerimize ve eğitim dünyasına başarılar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Okullara Dezenfeksiyon Çalışması - Son Dakika

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