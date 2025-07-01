Küçükçekmece'de 'Sokakta Oyun Var' Etkinliği Heyecan Yarattı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 'Sokakta Oyun Var' Etkinliği Heyecan Yarattı

Küçükçekmece\'de \'Sokakta Oyun Var\' Etkinliği Heyecan Yarattı
01.07.2025 11:11  Güncelleme: 11:15
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Küçükçekmece Belediyesi, çocukları geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturduğu 'Sokakta Oyun Var' etkinliğini başlattı. Etkinlikte çocuklar sek sek, ip atlama gibi oyunlar oynadı ve çeşitli atölyelerde keyifli anlar geçirdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarla buluşturduğu 'Sokakta Oyun Var' etkinliği bu yıl İnönü Mahallesi Çayırkuşu Sokak'ta başladı. Sek sek 'ten ip atlamaya, yarışmalardan atölyelere kadar pek çok oyununun yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Sokakta Oyun Var' etkinliğinde çocuklar; taç yapım atölyesi ve yüz boyama stantlarında keyifli vakit geçirirken, ip atlama ve seksek gibi geleneksel sokak oyunları ile doyasıya eğlendi. Ayrıca çocuklar düzenlenen mandal takma, balon kimde ve limbo gibi yarışmalarda kıyasıya yarıştı.

"Çocuklarımız geleneksel oyunları öğreniyor, sosyalleşiyor"

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Aylin Türk, "Etkinlik tam çocuklara yönelik ve çok güzel. Çocuklar artık teknolojiyle büyüyor ve eskisi gibi sokakta oynayamıyorlar. Ancak bu etkinliklerle çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı öğreniyor, sosyalleşiyor" dedi.

İnönü Mahallesi sakinlerinden Songül Corcor ise "Yaz tatilinde bu tarz, çocuklara yönelik etkinlikler yapılması çok güzel. Çünkü tatile gidemeyen çocuklar var ve onlar için değişiklik oluyor. Zaten Küçükçekmece Belediyesi çocuklarımız için her zaman eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Ezo Demirol da "Yüz boyama atölyesinde yüzümü boyattım, ip atladım ve yarışmalara katıldım. Çok mutluyum, bunun gibi etkinliklerin hep olmasını istiyorum" dedi.

Etkinlikler 20 mahallede devam edecek

'Sokakta Oyun Var' etkinliği 7 Eylül'e kadar, Salı ve Perşembe olmak üzere haftanın iki günü; Yeşilova, Atatürk, Kemalpaşa, Yarımburgaz, Kartaltepe, Mehmet Akif, Yenimahalle, İstasyon, Cennet, Halkalı Merkez, Tevfikbey, Fatih, Sultanmurat, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Atakent, Kanarya, Gültepe, Söğütlüçeşme ve Cennet Mahallesi olmak üzere 20 mahallede gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından edinilebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 'Sokakta Oyun Var' Etkinliği Heyecan Yarattı - Son Dakika

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