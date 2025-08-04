Küçükçekmece'de 'Sokakta Sanat Var' Etkinliği Yazı Renklendiriyor - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 'Sokakta Sanat Var' Etkinliği Yazı Renklendiriyor

Küçükçekmece\'de \'Sokakta Sanat Var\' Etkinliği Yazı Renklendiriyor
04.08.2025 10:48  Güncelleme: 10:51
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Küçükçekmece Belediyesi, 7-18 yaş arası çocuklar ve gençler için yaz aylarını 'Sokakta Sanat Var' etkinliğiyle renklendiriyor. Ücretsiz sanat atölyeleri, sokak sergileri ve birçok etkinlik 29 Ağustos'a kadar devam edecek.

Küçükçekmece yaz aylarını "Sokakta Sanat Var" etkinliğiyle renklendiriyor.

Küçükçekmece Belediyesi, yaz aylarını "Sokakta Sanat Var" etkinliğiyle renklendiriyor. Uygulamalı sanat atölyeleriyle sanatı sokağa taşıyan Küçükçekmece Belediyesi'nin 7-18 yaş arası çocuklar ve gençler için düzenlediği etkinlik 29 Ağustos'a kadar ilçenin farklı noktalarında devam edecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında sokak sergileri, çocuk sanat atölyeleri, serbest çizim, ebru sanatı uygulamaları gibi birçok renkli ve öğretici faaliyet çocuklarla buluşuyor.

Etkinliğin çocukların sosyalleşmelerine yönelik planlandığını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sanat, çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri yerlerden biridir. Yaz boyunca ilçemizin farklı noktalarında sanatı herkesin erişimine sunarak, çocuklarımızı teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kendi sokağımızda böyle bir etkinlik düzenlenmesi çok güzel"

Cennet Meydan'da ikincisi düzenlenen etkinliğe çocuğuyla birlikte katılan Dilek Ceyhan, çok verimli bulduğunu ifade ederek, "İkamet ettiğimiz sokakta böyle bir sanat etkinliğinin olması çok güzel. Etkinliğe ilgi büyük, kalabalık ama her atölyede numaralandırma sistemi yapmışlar. Böylece karışıklık olmuyor. Çocuklar keyifli bir şekilde sanatla buluşup, sosyalleşiyorlar. Böyle etkinliklerin devamını diliyorum. Belediye Başkanımız Kemal Çebi ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

11 yaşındaki Sabur Ay ise "Bu alana yakın oturuyorum. İlk başta kalabalığı gördüğümde anlayamadım ne olduğunu ama alana geldiğimde boyaları gördüm. Bir etkinlik olduğunu anladım. Kendi sokağımda böyle bir şey olması çok güzel. Akranlarımla eğleniyoruz, aktivite yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 'Sokakta Sanat Var' Etkinliği Yazı Renklendiriyor - Son Dakika

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