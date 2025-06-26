KUDAKA 159\'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı\'nda 30 Milyon TL Destek Programı Açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 159'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum'da Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, özel sektöre 30 milyon destek verileceği belirtildi.

KUDAKA 159'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda özel sektöre yönelik 2025 yılı içerisinde uygulanması planlanan 30 milyon TL bütçeli destek programının ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Fizibilite Destek Programı birinci dönemi kapsamında sunulan proje teklifleri incelenerek destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Güdümlü Proje Destek Programı çerçevesinde Bayburt İl Özel İdaresi tarafından sunulan, toplam yatırım tutarı 20 milyon TL olan ve 15 milyon lirası KUDAKA tarafından finanse edilecek Aslandağı Çamlı Vadi Projesinin desteklenmesine karar verildi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı katıldı. - BAYBURT