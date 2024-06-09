Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, projelere destek vermeye devam ediyor - Son Dakika
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, projelere destek vermeye devam ediyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, sorumluluk alanındaki illerdeki projelere destek sağlamaktadır. Erzurum Valiliği ve Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan teknik destek projesi kapsamında kamu personeline 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi verilecektir. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ederek ortak projeler hakkında görüşmelerde bulunmuştur.

09.06.2024 11:21
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), sorumluluk alanı içinde bulunan illerdeki projelere destek olmayı sürdürüyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Erzurum Valiliği ve Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi arasında imzalanan teknik destek projesi kapsamında kamu hizmetlerinde verimlilik ve kalitenin artırılması amacıyla kamu personeline "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" eğitimi verilecek.

Bu arada; Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nı ziyaret etti. Dernek çalışmalarının konuşulduğu ziyarette, ortak yürütülebilecek proje önerileri ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, projelere destek vermeye devam ediyor - Son Dakika

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