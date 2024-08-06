Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü ve koruması serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü ve koruması serbest bırakıldı

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez\'in şoförü ve koruması serbest bırakıldı

Manisa'nın Kula ilçesi Belediyesi'nde yaşanan arbede olayı ile ilgili tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

06.08.2024 21:36  Güncelleme: 21:46
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Manisa'nın Kula ilçesi Belediyesi'nde 27 Haziran tarihinde yaşanan arbede olayı ile ilgili tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü Mustafa Onur Aksoy ve koruması Rıza Gidiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kula Belediyesi'nde 27 Haziran tarihinde taş alan bir firma ile yaşanan arbede olayı ile ilgili Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hikmet Dönmez 29 Temmuz Pazartesi günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, koruma ve şoförün ise tutukluluk hali devam ediyordu. Yürütülen soruşturma kapsamında şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaşanan arbede olayı ile ilgili her iki taraftan da tutukluluk hali devam eden kimse kalmadı.

Öte yandan Başkan Dönmez'in ardından şoför Mustafa Onur Aksoy ve koruma Rıza Gidiş'in de serbest bırakılması, Kula'da büyük sevince yol açtı. Tahliye kararının verilmesinin ardından Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Aksoy ve Gidiş'in aileleri ile sevenleri, Salihli Cezaevi önünde tahliye olan gençleri karşıladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü ve koruması serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in şoförü ve koruması serbest bırakıldı - Son Dakika
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