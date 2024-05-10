Kula'da Dünya Engelliler Haftası kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Kula'da Dünya Engelliler Haftası kutlamaları düzenlendi

Kula\'da Dünya Engelliler Haftası kutlamaları düzenlendi

Kula'da 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Hafta kapsamında başlanan etkinlikler 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Çelenk sunma töreni, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları ve vatandaşlar da etkinliklere katıldı.

10.05.2024 13:54
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Kula'da 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Hafta kapsamında başlanan etkinlikler 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Kula Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Çelen sunma programının ardından bando takımı eşliğinde protokol üyeleri, Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Akhisar Rehabilitasyon Merkezi sakinleri kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerinde engellilere yönelik farkındalık pankartları bulunan kurum sakinleri, vatandaşlar tarafından alkışlanarak desteklendi.

Haftanın önemine binaen 16 Mayıs tarihine kadar bahçe ve salon oyunları, sinema etkinlikleri, kitap okuma etkinliği, çevre temizliği etkinliği ile kurum ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklere Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç, Hakim Yeşim Özoluk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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