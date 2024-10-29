Kula'da Saman Yangını Paniğe Neden Oldu

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Kula'da saman yangını korkuttu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde evin kenarında bulunan saman yığının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın saat, 15.15 sıralarında Narıncalıpıtrak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ikametin kenarında bulunan samanlar tutuşarak alev aldı. Samanlardan yükselen dumanı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesi ve vatandaşların yardımı sonucu yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.