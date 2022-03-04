Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika
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Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

04.03.2022 14:40
Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte yeni dönem mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte yeni dönem mazbatasını aldı.

Kula'da geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte tekrar göreve başladı. Başkan Yıldırım, yönetimi ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan aldığı mazbatasıyla yeni dönem görevine de resmen başlamış oldu. - MANİSA

Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı
Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

YORUMLAR
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Ercan Yıldırım, Esnaf Odası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı - Son Dakika


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