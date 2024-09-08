Kula\'nın düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri devam ediyor

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Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı, coşkulu etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kula Belediyesi tarafından organize edilen ve büyük bir ilgi gören kurtuluş etkinliklerinin dördüncü gününde, ünlü sanatçı İnci Mercan sahne aldı. Şenlik havasında geçen kutlamalar, Mercan'ın etkileyici sahne performansıyla doruk noktasına ulaştı.

Kula Belediyesi'nin düzenlediği 102. yıl kurtuluş etkinlikleri ve Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen bu anlamlı gecede, ünlü sanatçı İnci Mercan'ın sahne gösterisi ve performansı beğeni topladı. Kula Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, halkın yoğun katılımıyla ve dinleyicilerin coşkusuyla, seyir zevkini doruk noktaya çıkardı. Kula halkı, hem şehrin tarihi onurunu yaşarken hem de müzik dolu bir akşamın keyfini sürdü. Kula'nın kurtuluş etkinlikleri, son gününde ünlü sanatçı Kıraç'ın vereceği konserle tamamlanacak. 8 Eylül Pazar günü yapılacak final konserinde ünlü sanatçı Kıraç'ın kurtuluş coşkusunu doruklara çıkarması ve Kula halkına unutulmaz bir gece yaşatması bekleniyor. - MANİSA