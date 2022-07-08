Kullanıma uygun olmayan Sivas kurban pazarı besicileri üzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kullanıma uygun olmayan Sivas kurban pazarı besicileri üzdü

08.07.2022 10:45

Kullanıma uygun olmayan Sivas kurban pazarı besicileri üzdüSİVAS Sivas'ta besiciler, kullanıma uygun olmayan mevcut kurban pazarının Sivas'a yakışmadığını belirtip yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler.

Kullanıma uygun olmayan Sivas kurban pazarı besicileri üzdü

SİVAS Sivas'ta besiciler, kullanıma uygun olmayan mevcut kurban pazarının Sivas'a yakışmadığını belirtip yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler.

Sivas'ta kurban pazarı bu yılda havaalanı yolu üzerindeki alanda kuruldu. İmkanların kısıtlı ve kötü olduğu alana kurulan hayvan pazarı besicilerden yine tepki topladı. Tuvalet, mescit, banyo ve buna benzer ihtiyaçların giderileceği alt yapının yetersiz olduğunu ifade eden besiciler pazarın Sivas'a yakışmadığını dile getirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas'ımız tarım ve hayvancılık şehri. İnşallah önümüzdeki yıl da hayvan pazarı başka yere taşınacak. Belediyeden Sivas çiftçisine yakışır bir hayvan pazarının olmasını istiyoruz. Madem 'Tarım ve hayvancılık şehriyiz' diyoruz altyapısının hazır olduğu bir hayvan pazarı istiyoruz. Sivas'ın ekonomisi şu anda burada dönüyor. Baktığınız zaman bu hayvan pazarı Sivas'ın ekonomisini canlandırıyor, esnafını canlandırıyor. Onun için belediyemize de bir çağrı yapıyorum. En kısa zamanda hayvan pazarını faaliyete geçirerek tüm çiftçimize, besicimize yakışır bir şekilde banyosunun olduğu, içme sularının temiz olduğu, üreticilerin hayvanlarına yemlerini rahat verecekleri bir hayvan pazarını bekliyoruz" dedi.

"Fiziki şartlar çok kötü"

Gümüşdere Köyü'nden hayvan pazarına kurbanlık getiren besici Recep Eryılmaz, "Fiziki şartlar çok zor. En yakın lavabolar 1 kilometre uzaklıkta. Burada yüzlerce insan var, 3 tane lavabo var ancak onlarda sorunlu. Çadır yerine oluklu sistem istiyoruz. Rüzgar çadırları yırtıyor. Bugün bir arkadaşımızın hayvanı çalınmış, polisler de geldi. Son anda aracın plakasını alıp bulduk. Burada kamera ve güvenlik sistemi yok. Modern bir hayvan pazarı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sivas'a yakışmıyor"

Besicilerden Tekin Erdoğan ise pazarın Sivas'a yakışmadığını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde teşkilatlı, kesimhanesi dahil, yataklı ve dört dörtlük olan hayvan pazarları mevcut. Sivas hayvancılık bölgesi olması nedeniyle böyle bir teşkilatlı pazarın olmamasına ben üzüntü duyuyorum. Valimizden ve Belediye Başkanımızdan teşkilatlı bir hayvan pazarı istiyoruz. Bu istediğimiz yerine gelirse çok memnun oluruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı Son dakika haberi... Vali yardımcısının silahından çıkan kurşunla yaralandı
Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kullanıma uygun olmayan Sivas kurban pazarı besicileri üzdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 10:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kullanıma uygun olmayan Sivas kurban pazarı besicileri üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement