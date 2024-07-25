Kulp'ta çıkan yangında üzüm bağları ve meyve ağaçları zarar gördü

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Kulp'ta üzüm bağları ve meyve ağaçları yangında zarar gördü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün çıkan yangında üzüm bağları ve meyve ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, dün Kulp ilçesi Taşköprü Mahallesi Kuyucak mezrasında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak 30 dönümlük alanda bulunan üzüm bağları ve meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.