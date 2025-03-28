Kültür ve Sanat Kursları ile Toplumsal Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika
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Kültür ve Sanat Kursları ile Toplumsal Dayanışma Güçleniyor

Kültür ve Sanat Kursları ile Toplumsal Dayanışma Güçleniyor

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Adanalıoğlu Mahalle Kültür Evi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Şener, kültür ve sanat kurslarının kişisel ve mesleki gelişim için önemli olduğunu vurgulayarak katılım sayısını artırma hedefinde olduklarını bildirdi.

28.03.2025 11:16  Güncelleme: 11:18
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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Adanalıoğlu Mahalle Kültür Evi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Şener, el emeği ürünleri inceleyerek kurslara katılan vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca, yaklaşan bayram dolayısıyla kursiyerlerle bayramlaşarak iyi bir bayram geçirmeleri dileklerini iletti. Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, kültür ve sanat kurslarının toplumsal dayanışmaya katkıda bulunduğunu vurgulayan Şener, vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "7 yaşından 77 yaşına kadar kursiyerlerimiz var. Böyle kurslara gerçekten ne kadar ihtiyaç olduğunu gördük. Müzik eğitimi, taekwondo eğitimi alan çocuklar da var, aile bütçesine katkı sağlamak için kurs alan büyükler de var. Dolayısıyla ilerleyen süreçte kurs sayılarımızı artırma çabası içerisinde olacağız. Burada bir aile ortamı oluşturan öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür ve sanat kurslarına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesine bağlı Turgutreis, Güneş, Çilek, Çay, Bekirde, Karaduvar, Yeşilçimen, Kazanlı, Adanalıoğlu ve Huzurkent mahallelerinde Kültür ve Sanat Evlerindeki 7 farklı kursa toplam 950 kursiyer katılım sağlıyor. Akdeniz Belediyesi, vatandaşların hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hem de ekonomik olarak desteklenmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bu kurslarla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.

Kurslara ve diğer faaliyetlere katılmak isteyen vatandaşların, Mahalle Kültür ve Sanat Evlerine bizzat gelerek, Akdeniz Belediyesi Çağrı Merkezini (0324 336 65 83) arayarak veya WhatsApp hattından (0552 768 8888) detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür ve Sanat Kursları ile Toplumsal Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika

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