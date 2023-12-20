 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayseri'yi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, Başkan Büyükkılıç'ın kültür ve turizm alanındaki yoğun çalışmalarının bakanlık için çok önemli olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayseri\'yi Ziyaret Etti
20.12.2023 - 09:56,
Abone Ol

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, Başkan Büyükkılıç'ın kültür ve turizm alanındaki yoğun çalışmalarının bakanlık için çok önemli olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bir dizi programlar dolayısıyla Kayseri'ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ve yapılmakta olan turizm odaklı projeler hakkında Yazgı'ya bilgiler verdi. Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Hem kütüphanemizin açılışı hem de Soğanlı Vadimizdeki yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceleme yaklaşımında şehrimize adeta bir heyecan ve kazanımlarımızı paylaşma vesilesi oldu. Şeref verdiniz" dedi.

"Vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyoruz"

Kültür ve turizm alanında verdiği desteklerden dolayı Bakan Yardımcısı Yazgı'ya teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, gerek kültürel gerek turizm odaklı gerekse müzeleşme ve kütüphaneler ile kazı çalışmaları konularında vermiş olduğunuz desteklere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra desteklerinizin daha da eklenerek devam edeceğini umuyor, Kayseri'mizde sizi görmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Yoğun çalışmalarınız bizi de çok mutlu ediyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, Başkan Büyükkılıç'ın kültür alanındaki yaptığı yoğun çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Değerli başkanım, değerli ağabeyim, Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde kültür alanındaki yoğun çalışmalarınız bizi de çok mutlu ediyor. Hem yerel yönetimler ile hem de bakanlığın beraber bu tür projelerde yer alması hem bizi güçlendiriyor hem de yereldeki katkının daha güçlenerek gelmesi bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Verdiğiniz destekler bizim için çok önemli"

Kayseri'nin gastronomisiyle, ören yerleriyle, arkeolojisiyle çok önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Yazgı, "Sizin döneminizde hem kazılara yapılan destekler hem de açtığımız kütüphaneye verdiğiniz destekler bizim için çok önemli. Beraber inşallah bundan sonra da daha güzel projelere imza atıp, Kayseri'nin kültür turizminde hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Gökhan Yazgı, Kayseri, Kültür, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika


10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış

Son Dakika
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement