İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Basmane Çukuru" Gerginliği

09.02.2026 20:39  Güncelleme: 09:27
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Basmane Çukuru'ndaki niyet protokolüne tepki gösteren Kültürpark Platformu üyeleri protesto düzenledi. Meclis salonunda gergin anlar yaşandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında, Basmane Çukuru'na ilişkin niyet protokolüne tepki gösteren Kültürpark Platformu üyeleri, Meclis salonunda pankart açtı. Yaşanan gerginlik nedeniyle birleşime ara verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı birinci birleşiminin başında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi salonunda, "Basmane Çukuru'nda gökdelen istemiyoruz" yazılı pankart açan Kültürpark Platformu üyeleri açıklama yapmak istedi.

Basmane Çukuru olarak bilinen Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile niyet protokolüne tepki gösteren platform üyeleri, Meclis üyelerini söz konusu protokolü reddetmeye çağırarak "Basmane Çukuru halkındır, halkın kalacak", "Sermayeye teslim olmayacağız" sloganları attı.

Kültürpark Platformu üyelerine zabıta görevlileri müdahale ederken, Meclis salonunda kısa süreli arbede yaşandı. Platform üyeleri salon dışına çıkarıldı. Yaşananlar nedeniyle Meclis toplantısına ara verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültürpark, Basmane, İzmir, Çevre, Yerel, Son Dakika

