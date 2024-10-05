Kulu\'da 1500 Aileye Kömür Yardımı

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Konya'nın Kulu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 500 aileye kömür dağıtıldı.

Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlar için kömür dağıtımı yapıldı. Torbalanmış kömürlerin taşıma araçları ile direkt olarak çevre mahallelere dağıtımı yapılırken, Kulu merkez mahallelerinde bulunan yardıma muhtaç aileler için Kulu Kapalı Spor Salonu yakınına indirilen kömürler Kaymakamlığın belirlediği vatandaşlara birer ton olmak üzere toplamda bin 500 ton kömür dağıtıldı. Yardıma muhtaç ailelere gerektiğinde takviye olarak dağıtıma devam edileceği öğrenildi. - KONYA