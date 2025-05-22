Kulu\'da Din Görevlilerine \'Değerleriyle Güçlü Ailem\' Semineri

Konya'nın Kulu ilçesinde camilerde görevli din görevlilerine "Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi çerçevesinde seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan ve Konya İl Müftülüğü tarafından uygulamaya başlanan "Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi çerçevesindeki eğitim semineri, Kulu Belediye Kültür Merkezi çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirildi. Seminere, Kulu genelinde bulunan camilerde görev yapan 80 imam hatip ve müezzin kayyım katıldı. Seminerde, Konya İl Müftülüğü Vaizi Ali Kurağ tarafından çeşitli başlıklarda bilgiler verildi. - KONYA