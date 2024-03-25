Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Atama

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin görevine başladı.
25 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Komiser Şakir Taşatan'ın vekalet ettiği Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin atandı. Görev yaptığı Çumra ilçesinden Kulu'ya atanan ve görevine başlayan Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Kulu'da var olan bu ortamı daha iyi hale getirmek ve başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Kulu halkını çok sevdiğini ifade eden Girgin, uzun zaman Kulu'da görev yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi. - KONYA
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