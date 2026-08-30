Kuluncak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Törene Kuluncak Kaymakamı Gizem Bayguş, Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MHP İlçe Başkanı Cahit Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ile ilçe kurum amirleri katıldı.

Programın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla açıklamada bulunan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen tebrik kabul, çelenk sunma ve kutlama töreni programına katıldık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum" diye konuştu.